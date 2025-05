Meloniduro scambio con Schlein e Conte

Nel corso del Question Time, la premier Giorgia Meloni ha risposto alle critiche delle opposizioni, in particolare di Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Sui temi della difesa e delle spese, Meloni ha ribadito la continuità degli impegni presi dal precedente governo, spostando le responsabilità sulle scelte del passato, mentre il dibattito si infervorava.

17.34 Al Question time botta e risposta tra la premier Meloni e le opposizioni. A Conte: "Continueremo a mantenere gli impegni vostri perché siete stati voi a mettere la firma per aumentare le spese della difesa al 2%.Non cambio idea come gira il vento". "Allora era Giuseppi". Alla Schlein sulla sanità: "Spero che possiate darci una mano invece di fare macumbe per sperare che le cose vadano male per risalire nei sondaggi". "E' sempre complesso confrontarsi con qualcuno che per fare propaganda è costretto a mentire".Magi si veste da fantasma 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo.