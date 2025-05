Meloni sul disagio giovanile Gulino Cnop | Ordine psicologi disponibile a collaborare col Governo

Oggi a Montecitorio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato il tema del disagio giovanile durante un Question Time, evidenziando l'impegno del governo nel potenziare i servizi sociali territoriali. Con un investimento di 5 milioni, Meloni ha garantito la disponibilità della CNOP e dell'Ordine degli Psicologi a collaborare in questo ambito cruciale per il futuro dei giovani.

Stamattina a Montecitorio, la presidente del Consiglio Meloni ha risposto ad un Question Time di Fratelli d'Italia, sulle misure contro il disagio giovanile, elencando i principali interventi messi in campo dal Governo come il potenziamento dei servizi sociali territoriali con uno stanziamento di 550 milioni di euro, il rafforzamento del supporto psicologico nelle scuole, l’ impegno nella lotta contro droga e dipendenze con 165 milioni di euro, la creazione di comunità per adolescenti, la volontà di esportare il modello Caivano su scala nazionale e l’ iniziativa “ Sport illumina ” per promuovere l’attività sportiva tra i giovani. L'articolo Meloni sul disagio giovanile, Gulino (Cnop): “Ordine psicologi disponibile a collaborare col Governo” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

