meloni spinge per i centri migranti in albania la camera approva la fiducia

Oggi, la Camera dei deputati ha segnato un momento cruciale per la politica migratoria italiana con l’approvazione della fiducia sul provvedimento che modifica il protocollo già esistente tra il governo guidato da Giorgia Meloni e l’Albania. Con 192 voti favorevoli, 111 contrari e 4 astenuti, il governo ha ricevuto un ampio mandato per estendere le operazioni nei centri albanesi, puntando a ridisegnare la gestione dell’immigrazione nel Mediterraneo. Un provvedimento controverso. Il decreto, che segna un cambio di rotta significativo, amplia la cerchia degli stranieri che possono essere trasferiti nei centri in Albania. Non si limita più ai soli richiedenti asilo intercettati in acque internazionali, ma include anche migranti già presenti in Italia e sottoposti a provvedimenti di trattenimento. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it

