Meloni sfida Netanyahu | Rispetti il diritto internazionale ma l’ambasciatore resta

La premier Giorgia Meloni lancia una sfida a Netanyahu, esortando il rispetto del diritto internazionale in mezzo alla crisi umanitaria di Gaza, definita "drammatica e ingiustificabile". Tuttavia, Meloni conferma la permanenza dell'ambasciatore italiano a Tel Aviv, esprimendo preoccupazione durante il question time alla Camera dei Deputati.

Roma - La premier italiana critica le azioni israeliane a Gaza, definendo la crisi umanitaria "drammatica e ingiustificabile", ma esclude il ritiro del diplomatico da Tel Aviv. Durante il question time alla Camera dei Deputati, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso preoccupazione per la situazione a Gaza, esortando il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu al rispetto del diritto internazionale e del diritto umanitario. Meloni ha definito la crisi umanitaria nella Striscia come "sempre più drammatica e ingiustificabile", sottolineando l'urgenza di porre fine alle ostilità. La premier ha rivelato di aver avuto "conversazioni spesso difficili" con Netanyahu negli ultimi mesi, durante le quali ha ribadito la necessità di una cessazione delle violenze e il rispetto delle norme internazionali. 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meloni sfida Netanyahu: “Rispetti il diritto internazionale, ma l’ambasciatore resta”

