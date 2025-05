Meloni scontro totale con Conte sul riarmo | Non cambio idea in base al vento

Tensione altissima in Parlamento durante il question time, con Giorgia Meloni e Giuseppe Conte protagonisti di uno scontro acceso sul tema del riarmo europeo. Conte accusa il governo di seguire una linea pericolosa, mentre Meloni difende le sue scelte strategiche, rifiutando di cambiare opinione in base alle convenienze del momento.

Nel question time alla Camera, l’atmosfera si è fatta incandescente. Da una parte Giuseppe Conte, che accusa il governo di aver trascinato l’Italia nel riarmo dell’Europa; dall’altra Giorgia Meloni, che respinge le critiche con sarcasmo e fermezza, rivendicando le scelte strategiche fatte in sede europea. Il risultato è un confronto ad alta tensione che lascia il segno su entrambi i fronti. “Ci avete messo un cappio al collo”. Conte attacca senza mediazioni. “Lo scorso 6 marzo in Consiglio europeo ha dato il primo fondamentale sì a un piano per spese fino a 800 miliardi, di fatto per riarmare la Germania ”, ha esordito il presidente del Movimento 5 Stelle. L’accusa è duplice: da un lato, aver anteposto le armi ai bisogni dei cittadini e delle imprese; dall’altro, aver ostacolato, proprio con quella scelta, la possibilità di costruire una vera difesa europea comune. 🔗Leggi su Thesocialpost.it