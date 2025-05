Meloni premier time alla Camera | per Schlein sanità smantellata e per la premier sono solo macumbe

Alla Camera, il tanto atteso "premier time" di Giorgia Meloni si trasforma in un confronto acceso con Elly Schlein, che denuncia una sanità "smantellata". Tra frecciatine e critiche, Meloni risponde a interrogazioni su gioventù, salute, riarmo e crisi di Gaza, rendendo evidente la tensione politica in corso. Un secondo round che segna un momento cruciale nel dibattito parlamentare.

Secondo round dell'incontro di mercoledì al Senato. Tra fantasmi espulsi dall'aula, frecciatine e punzecchiature varie, la premier risponde a Montecitorio alle interrogazioni dei gruppi parlamentari, su disagio giovanile, Sanità, riarmo e crisi di Gaza L'articolo Meloni, premier time alla Camera: per Schlein “sanità smantellata” e per la premier sono “solo macumbe” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni, premier time alla Camera: per Schlein “sanità smantellata” e per la premier sono “solo macumbe”

