Meloni oggi alla ‘prova’ della Camera Schlein batte su sanità e Conte su riarmo

Oggi Meloni affronta una giornata cruciale alla Camera, con Elly Schlein che insiste sulle tematiche sanitarie, mentre Giuseppe Conte si focalizza sul riarmo. Nel frattempo, Avs sollecita risposte su Gaza e Italia Viva chiede chiarimenti su future riforme economiche. Azione, infine, dirige l'attenzione sulla competitività nel settore automotive ed energetico.

