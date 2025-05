Meloni | Non ritireremo ambasciatore da Israele

Giorgia Meloni ha dichiarato che l'Italia non ritirerà il proprio ambasciatore da Israele, nonostante le divergenze con le recenti proposte del governo israeliano. Durante il 'premier time' nell'Aula, la presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo costruttivo, riconoscendo che le ostilità non sono state avviate da Israele.

AGI - "Non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori, consapevoli come siamo, però, che non è stato Israele a iniziare le ostilità". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il 'premier time nell'Aula della Camera aggiungendo "Non è intenzione dell'Italia richiamare l'ambasciatore in Israele". "Il piano di Hamas era un disegno che puntava all'isolamento e questo non può non farci riflettere su quanto sarebbe pericoloso assecondare il disegno dei terroristi che non si sono fatti scrupoli a sacrificare la vita sia di israeliani che di palestinesi pur di perseguire i propri scopi" ha detto la premier rispondendo a una interrogazione di Avs. Gli altri temi del "premier time". "Sbagliata la transizione solo verso l'elettrico" . 🔗Leggi su Agi.it