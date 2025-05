Meloni | non condivise diverse scelte di Israele ma ha iniziato Hamas

Il premier Meloni ha espresso il proprio dissenso riguardo a varie decisioni del governo israeliano, sottolineando l'importanza di comunicare queste posizioni. Tuttavia, ha riconosciuto che le ostilità sono state avviate da Hamas, situando il conflitto in un contesto più ampio di tensioni e rivalità storiche.

Roma, 14 mag. (askanews) -"Non abbiamo condiviso diverse scelte (di Israele, ndr), non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori. Consapevoli come siamo però che non è stata Israele a iniziare le ostilità e che c'era un disegno, come ho detto varie volte, alla base dei disumani attacchi di Hamas, e della crudeltà rivolta contro gli ostaggi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante il question time alla Camera, rispondendo all'interrogazione di Avs su Gaza. Il piano di Hamas, ha aggiunto, "era un disegno che puntava all'isolamento e questo non può non farci riflettere su quanto sarebbe pericoloso assecondare il disegno dei terroristi che non si sono fatti scrupoli a sacrificare la vita sia di israeliani che di palestinesi pur di perseguire i propri scopi". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: non condivise diverse scelte di Israele ma ha iniziato Hamas

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meloni: non condivise diverse scelte di Israele ma ha iniziato Hamas

Secondo askanews.it: Roma, 14 mag. (askanews) -“Non abbiamo condiviso diverse scelte (di Israele, ndr), non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori. C ...

Meloni, non condividiamo le recenti proposte di Israele

Come scrive msn.com: "Non abbiamo condiviso diverse scelte e non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori, consapevoli come siamo che non è stato Israe ...

Gaza, Meloni: "Non condividiamo le recenti proposte di Israele"

Secondo msn.com: Su Gaza "non abbiamo condiviso diverse scelte, non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori, consapevoli come siamo che non è stat ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mass Effect Legendary Edition - Il tuo Shepard, le tue scelte

Il team di Mass Effect Legendary Edition di BioWare ha pubblicato una nuova infografica che descrive nel dettaglio le scelte che i giocatori hanno compiuto nella rimasterizzazione della trilogia classica, dal background del loro Shepard ai compagni di squadra che avevano più probabilità di sopravvivere alla Missione Suicida.