Meloni | Non condividiamo le recenti proposte di Israele Netanyahu rispetti il diritto internazionale

Durante il 'premier time' in Aula della Camera, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua opposizione alle recenti proposte del governo israeliano guidato da Netanyahu. Ha sottolineato l'importanza del rispetto del diritto internazionale, definendo la situazione a Gaza "ingiustificabile" e ribadendo la posizione dell'Italia sulla crisi in corso.

Roma, 14 maggio 2025 - Netanyahu rispetti il diritto internazionale, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il 'premier time' nell'Aula della Camera. "La situazione a Gaza è ingiustificabile" e “non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano" ha sottolineato la presidente del Consiglio, aggiungendo "e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori, consapevoli come siamo, però, che non è stato Israele a iniziare le ostilità". Ma proprio perché la crisi in Medio Oriente non è risolta, "non è intenzione del governo italiano richiamare l'ambasciatore italiano in Israele" ha assicurato Meloni rispondendo alle interrogazioni, proprio perché "sono convinta che si possa lavorare a un quadro politico che porti a un processo di pace fondato sui due stati per due popoli, partendo dal piano di ricostruzione proposto dai Paesi arabi". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: “Non condividiamo le recenti proposte di Israele. Netanyahu rispetti il diritto internazionale”

