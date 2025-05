Meloni | Non condividiamo le proposte del governo israeliano non ritireremo ambasciatore

In un recente intervento, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il dissenso dell'Italia verso le proposte del governo israeliano, sottolineando la consapevolezza che le ostilità non sono scaturite da Israele. Nonostante le divergenze, ha confermato che l'Italia non ritirerà il proprio ambasciatore.

AGI - "Non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori, consapevoli come siamo, però, che non è stato Israele a iniziare le ostilità". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il 'premier time nell'Aula della Camera aggiungendo "Non è intenzione dell'Italia richiamare l'ambasciatore in Israele". "Il piano di Hamas era un disegno che puntava all'isolamento e questo non può non farci riflettere su quanto sarebbe pericoloso assecondare il disegno dei terroristi che non si sono fatti scrupoli a sacrificare la vita sia di israeliani che di palestinesi pur di perseguire i propri scopi" ha detto la premier rispondendo a una interrogazione di Avs. Scontro con Schlein e Conte. "A giudicare saranno gli italiani e gli italiani vedono un cambio di passo. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "Non condividiamo le proposte del governo israeliano, non ritireremo ambasciatore"

