Meloni la doppia faccia che non piace all’Eliseo Macron la tiene fuori dai giri che contano perché teme che spifferi tutto a Trump Il caso Fico la fuga di Merz e il club segreto dei leader che contano ma senza di lei - ESCLUSIVA

Giorgia Meloni, inizialmente vista come la "pontiera" capace di unire Europ e e rafforzare il proprio ruolo in Italia, si ritrova ora emarginata dai giochi di potere. Macron la esclude dai circoli decisionali temendo che possa rivelare informazioni sensibili a Trump. Da protagonista a "portiera", la sua posizione si fa precaria in un'Europa che cambia.

Doveva essere la "pontiera", l’italiana capace di parlare con tutti e tenere i fili del potere europeo ben annodati a Roma. E invece, Giorgia Meloni è finita a fare la "portiera". Non nel senso di chi accoglie con grazia gli ospiti, ma quella che chiude la porta in faccia ai grandi leader, esclusa d 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni, la doppia faccia che non piace all’Eliseo. Macron la tiene fuori dai giri che contano perché teme che spifferi tutto a Trump. Il caso Fico, la fuga di Merz e il club segreto dei leader che contano (ma senza di lei) - ESCLUSIVA

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.