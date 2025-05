Meloni in Aula lite con Conte su Gaza Botta e risposta con Schlein sulla sanità La leader Pd | Decreti fuffa gli italiani non sono fessi

Nell'ultimo accesso in Aula, la Premier Meloni si è scontrata animatamente con Conte riguardo la situazione a Gaza, mentre ha ingaggiato un botta e risposta con Schlein sulla sanità. Accusata di tout court dai decreti fuffa, Meloni ha ribattuto sugli impegni su riforme e automotive. Intanto, il deputato Magi, vestito da fantasma, è stato espulso.

Meloni in Aula risponde su riforme, sanità e automotive. Il deputato Magi si presenta vestito da fantasma e viene espulso 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni in Aula, lite con Conte su Gaza. Botta e risposta con Schlein sulla sanità. La leader Pd: «Decreti fuffa, gli italiani non sono fessi»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meloni, lite con Conte alla Camera: «Era 'Giuseppi' ad aumentare spese militari?». La replica: «La butta in caciara»

Da ilmessaggero.it: Banchi del governo sold out alla Camera per il premier time con Giorgia Meloni. Spicca, però, in avvio di seduta l’assenza dei vice Antonio Tajani e Matteo Salvini. Al fianco di Giorgia Meloni siedono ...

Meloni su Israele alla Camera e scoppia la polemica: scontro con Conte sul riarmo

messina.gazzettadelsud.it scrive: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la posizione dell’Italia sulla crisi in Medio Oriente, prendendo una linea netta ma equilibrata: ferma ...

Premier time alla Camera, Meloni in Aula

Si legge su ansa.it: La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, risponde alla Camera dei Deputati, alle Interrogazioni a risposta immediata. Al premier time , a quanto si apprende, interverranno tra gli altri i leader ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lonardo in Aula risponde alla Meloni: Linea aerea Mastella? Le ricordo che usò l'aereo Scilipoti per restare ministra

Su ilfattoquotidiano le immagini della senatrice Alessandrina Lonardo, moglie di Clemente Mastella, durante il suo intervento in Senato per annunciare la sua fiducia al governo Conte, dove ha duramente replicato a Giorgia Meloni che ieri, rivolgendosi al presidente del Consiglio, aveva affermato che “volava alto: con la Mastella Airlines“.