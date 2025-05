Meloni in Aula lite con Conte La premier | Ora è un antimilitarista prima era un altro Giuseppi La replica | La butta in caciara

In un acceso dibattito in Aula, la premier Meloni ha risposto alle critiche di Conte, sottolineando il suo cambiamento di posizione su tematiche militari. Tra riforme, sanità e automotive, ha ribadito la decisione dell'Italia di non richiamare l'ambasciatore in Israele, mentre Conte ha cercato di deridere la situazione, gettando ulteriore benzina sul fuoco.

Premier time alla Camera, Meloni in Aula

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, risponde alla Camera dei Deputati, alle Interrogazioni a risposta immediata.

Meloni alla prova della Camera. Schlein all’attacco sulla sanità, Conte sul riarmo

Il premier time in agenda oggi alle ore 16 a Montecitorio. Meloni risponde a domande scritte di tutti i gruppi parlamentari

Conte accusa Giorgia Meloni: “Non venga più in Aula a farci lezioncine ipocrite”

Giuseppe Conte critica Giorgia Meloni sul silenzio del governo italiano sull'invasione di Gaza, definendo le sue parole "lezioncine ipocrite".

Lonardo in Aula risponde alla Meloni: Linea aerea Mastella? Le ricordo che usò l'aereo Scilipoti per restare ministra

La senatrice Alessandrina Lonardo, moglie di Clemente Mastella, durante il suo intervento in Senato per annunciare la sua fiducia al governo Conte, ha duramente replicato a Giorgia Meloni che ieri, rivolgendosi al presidente del Consiglio, aveva affermato che "volava alto: con la Mastella Airlines".