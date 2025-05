Meloni in Aula lite con Conte e duro scambio con Schlein sulla sanità La premier | Con noi più fondi La leader Pd | Decreti fuffa

In Aula si accende il dibattito tra la premier Meloni e il leader del Movimento 5 Stelle Conte, con un acceso scambio di opinioni sulla sanità, mentre la leader del PD, Schlein, accusa il governo di "decreti fuffa". Il deputato Magi, vestito da fantasma, scatena il caos e viene espulso. Un pomeriggio ricco di tensione e polemiche.

Meloni in Aula risponde su riforme, sanità e automotive. Il deputato Magi si presenta vestito da fantasma e viene espulso 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni in Aula, lite con Conte e duro scambio con Schlein sulla sanità. La premier: «Con noi più fondi». La leader Pd: «Decreti fuffa»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni in Aula, lite con Schlein sulla sanità. La premier: «Aumentati i fondi». La replica: «Decreti fuffa, gli italiani non sono fessi».

Riporta corriere.it: Meloni in Aula. Focus anche su riforme, sanità e automotive. Espulso il deputato Magi che si è presentato nell'Aula travestito da fantasma ...

Meloni, lite con Conte alla Camera: «Era 'Giuseppi' ad aumentare spese militari?». La replica: «La butta in caciara». Magi vestito da fantasma

Si legge su ilgazzettino.it: «Collega Schlein sempre complesso confrontarsi con qualcuno che per fare propaganda è costretto a mentire ma per certi versi è anche una buona notizia, rispondo volentieri con alcuni numeri e alcuni f ...

Premier time alla Camera, Meloni in Aula

Da ansa.it: La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, risponde alla Camera dei Deputati, alle Interrogazioni a risposta immediata. Al premier time , a quanto si apprende, interverranno tra gli altri i leader ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lonardo in Aula risponde alla Meloni: Linea aerea Mastella? Le ricordo che usò l'aereo Scilipoti per restare ministra

Su ilfattoquotidiano le immagini della senatrice Alessandrina Lonardo, moglie di Clemente Mastella, durante il suo intervento in Senato per annunciare la sua fiducia al governo Conte, dove ha duramente replicato a Giorgia Meloni che ieri, rivolgendosi al presidente del Consiglio, aveva affermato che “volava alto: con la Mastella Airlines“.