Meloni frena non solo sull’Ucraina ma anche sull’integrazione europea

Meloni mostra riserve non solo sulla questione ucraina, ma anche sul percorso di integrazione europea. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha rivelato ai colleghi europei che in Parlamento manca una maggioranza per approvare il Meccanismo europeo di stabilità, anche nella sua versione riformata, che prevede l'utilizzo di settanta miliardi per sostenere la crescita.

Ai suoi colleghi europei, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto la verità: nel Parlamento italiano non c’è una maggioranza per approvare il Meccanismo europeo di stabilità. Neanche nella versione riformata che prevede di utilizzare una parte dei fondi (settanta miliardi) per la risoluzione delle crisi delle banche nel caso i fondi nazionali non siano sufficienti. Per Matteo Salvini, i nostri istituti di credito non ne hanno bisogno perché godono di ottima a salute. Quindi, cari amici e colleghi dell’Unione europea, andate a quel Paese: a noi questo «cappio al collo» non lo metterete mai. Parola di leghista patriota, che anzi propone in maniera provocatoria di liquidare la quota italiana di quindici miliardi e investirla in minori tasse, maggiori pensioni (proprio quello che Salvini e il centrodestra avevano promesso in campagna elettorale e non hanno mantenuto). 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni frena non solo sull’Ucraina, ma anche sull’integrazione europea

Cosa riportano altre fonti

Meloni è scomparsa dalla scena: la premier non pervenuta tra i volenterosi a Kiev e Trump che si fa i fatti suoi

Scrive msn.com: Giorgia Meloni è in un momento di grande difficoltà. Nel suo governo si litiga sul nodo cruciale che è la guerra in Ucraina: la Lega sta con Vladimir Putin e la Russia e frena sugli aiuti militari, Fo ...

Consiglio di Difesa, frenata su Starlink. Crosetto: «Possiamo fare come Musk»

Riporta msn.com: Sulla carta il piatto non è nel menù. In realtà è una delle portate centrali. Si è parlato anche di Starlink durante il Consiglio supremo di Difesa convocato ...

Salario minimo subito, elly schlein sollecita il governo meloni a calendarizzare la legge popolare

Segnala gaeta.it: Elly Schlein e il Pd spingono per la calendarizzazione in Parlamento della legge sul salario minimo nazionale, sostenuta da oltre centomila firme, mentre il governo Meloni frena la discussione in Ital ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.