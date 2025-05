Meloni alla Camera stende Conte | Oggi fa l’antimilitarista ma da Giuseppi non la pensava così

Oggi a Montecitorio, la premier Giorgia Meloni ha affrontato un acceso dibattito, sviscerando temi cruciali come politica estera, sanità e difesa. Tra interrogazioni della maggioranza e dell'opposizione, ha messo in evidenza un contrasto con il passato su questioni antimilitariste, rispondendo a critiche e interrogativi su una varietà di dossier urgenti, dall'occupazione al disagio giovanile.

Dalla politica estera alla sanità, dalla difesa al disagio giovanile, dagli stipendi ai poliziotti al referendum. Per oltre un’ora a Montecitorio la premier Giorgia Meloni risponde al fuoco di fila delle interrogazioni. Tanti i dossier sul tappeto, sollecitati dalla maggioranza e dall’opposizione. Che dà l’ennesima prova di inconsistenza: slogan, attacchi urlanti in un’escalation di toni nel tentativo di far perdere la pazienza alla presidente del Consiglio. Che mantiene un aplomb invidiabile. A metà seduta si materializza perfino un Roberto Magi in versione show. Irrompe in aula mascherato da fantasma per contestare la scarsa visibilità dei temi referendario. Alla fine vien portato via di peso dai commessi. Meloni alla Camera: Italia in prima linea a Gaza. Si parte dal disagio giovanile sul quale Meloni chiede uno sforzo bipartisan. 🔗Leggi su Secoloditalia.it