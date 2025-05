Meloni alla Camera per il premier time

Oggi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è alla Camera per il premier time, un importante momento di confronto parlamentare. Dopo l'ultimo incontro del 7 maggio in Senato, molti temi attuali verranno discussi, con particolare attenzione alla sanità e ad altre questioni di rilevanza per i cittadini e le istituzioni.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è alla Camera per le interrogazioni a risposta immediata. L'ultimo premier time si è svolto il 7 maggio, una settimana fa, in Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Diversi gli argomenti oggetto delle interrogazioni: dalla sanità (da parte del Pd) al riarmo (sul versante del M5s). Avs si concentra su Gaza, chiedendo alla premier se intenda “condannare l’operato di Netanyahu anche richiamando l’ambasciatore italiano in Israele”, mentre il quesito di Italia Viva riguarda le riforme in ambito economico allo studio del governo. Da Azione invece si chiede come il governo intenda procedere per rimediare ai gravi problemi di competitività del sistema produttivo nazionale. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni alla Camera per il premier time

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni oggi alla Camera, in diretta il premier time dalle 16:00: le interrogazioni su Gaza, riarmo europeo e liste d’attesa

Segnala fanpage.it: In diretta il premier time di Giorgia Meloni alla Camera oggi, mercoledì 7 maggio dalle ore 16:00, per rispondere alle interrogazioni a risposta immediata ...

Meloni, premier time alla Camera iniziato

Si legge su repubblica.it: Con la prima interrogazione, posta da FdI sul disagio giovanile, è iniziato alla Camera il premier time, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Meloni alla Camera, il question time in diretta: da Gaza al riarmo europeo, di cosa parlerà oggi la premier

Riporta corriere.it: Il M5S si concentrerà sul piano di riarmo europeo, Avs sull'emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo.