Meloni alla Camera | Non condividiamo le scelte recenti di Israele ma non ritiriamo l’ambasciatore

Nel secondo incontro del premier time alla Camera, Giorgia Meloni ha affrontato le interrogazioni dell'opposizione, ribadendo la posizione dell'Italia su Israele: pur non condividendo le recenti scelte, non si prevede il ritiro dell'ambasciatore. Il dibattito si è acceso, con interventi significativi, tra cui quello di Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra.

Nel secondo appuntamento del premier time, dopo quello in Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle interrogazioni dei partiti di opposizione su una serie di temi centrali. Il dibattito ha assunto toni accesi con l’intervento del leader di A lleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che ha contestato l’atteggiamento del governo nei confronti del conflitto in Medio Oriente. «Poco fa ha ricordato di essere madre: di fronte a tutto questo orrore non ha condannato Netanyahu. Proporrà sanzioni? Ritirerà l’ambasciatore? Proporrà di realizzare uno Stato di Palestina?». Meloni ha risposto precisando: «Non abbiamo condiviso diverse scelte e non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano», ribadendo però che «non è intenzione del governo di ritirare l’ambasciatore in Israele». 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni alla Camera: «Non condividiamo le scelte recenti di Israele, ma non ritiriamo l’ambasciatore»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, Meloni alla Camera: “Non condividiamo Netanyahu ma non richiamiamo l’ambasciatore”

Lo riporta dire.it: La premier durante il question time: "Situazione sempre più drammatica e ingiustificabile. Non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo" ...

Meloni, non condividiamo le recenti proposte di Israele

Da msn.com: "Non abbiamo condiviso diverse scelte e non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori, consapevoli come siamo che non è stato Israe ...

Gaza, Meloni: "Non condividiamo le recenti proposte di Israele"

Segnala msn.com: Su Gaza "non abbiamo condiviso diverse scelte, non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori, consapevoli come siamo che non è stat ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.