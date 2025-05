Meloni alla Camera | Non condividiamo le recenti proposte del governo di Israele Magi vestito da fantasma viene espulso

Durante la seduta alla Camera, la premier Giorgia Meloni ha affrontato le recenti proposte del governo israeliano, esprimendo il disaccordo dell'Italia. In un contesto di tensione, l'ex ministro Magi è stato espulso per aver indossato un costume da fantasma. Meloni ha poi ribadito il sostegno all’ambasciatore in Israele e discusso temi cruciali come riforme, sanità e automotive.

Meloni in Aula risponde su riforme, sanità e automotive: «L'Italia non richiamerà l'ambasciatore in Israele»

