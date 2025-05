Meloni alla Camera Magi vestito da fantasma in Aula | espulso

Durante un acceso dibattito alla Camera, Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ha scelto di protestare in modo originale: vestito da fantasma, ha interrotto l'intervento di Giorgia Meloni. Indossando un lenzuolo con la scritta “referendum”, ha messo in evidenza il silenzio della politica su tematiche rilevanti, finendo espulso dall'aula per la sua provocazione.

Riccardo Magi vestito da fantasma durante l'intervento di Meloni alla Camera. Il deputato e segretario di Più Europa si è presentato nell'aula di Montecitorio, durante il question time, travestito, indossando un lenzuolo con su scritto "referendum" per protestare contro il silenzio sulla questione referendaria. Il presidente Lorenzo Fontana lo ha però subito espulso: "Non si può stare in aula vestito così", ha detto. Magi è stato poi portato fuori dall'emiciclo dai commessi.

