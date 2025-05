Meloni alla Camera da Gaza al dossier sanità | ecco i temi scelti per il question time

Oggi pomeriggio alle 16, Giorgia Meloni sarà alla Camera per il question time, affrontando temi di rilevanza nazionale e internazionale. Tra i principali argomenti ci sono la crisi nella Striscia di Gaza, il piano di riarmo europeo e i dossier su sanità e automotive, tutti temi scelti dall'opposizione per stimolare un dibattito cruciale.

La situazione nella Striscia di Gaza e il piano di riarmo varato dall’Europa, e ancora il dossier riforme assieme a quello sulla sanità e l’automotive. Sono questi i temi scelti dall’opposizione per il question time in programma oggi pomeriggio alla Camera. Meloni alle 16 alla Camera. Alle 16 la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, risponderà nell’Aula di Montecitorio alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Cosa chiederanno Fratelli d’Italia e Lega. Il partito dell’inquilina di palazzo Chigi, Fratelli d’Italia, chiederà quali iniziative il governo intenda intraprendere “per intercettare e contrastare in tempo le cause dei fenomeni legati al disagio giovanile, nonché potenziare e sviluppare adeguati programmi di prevenzione “. La Lega di Matteo Salvini, invece, punterà sul tema sicurezza e rivolgerà alla premier un quesito incentrato sulle iniziative da adottare “a tutela delle Forze dell’ordine e del comparto del soccorso pubblico ed a supporto del loro operato”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni alla Camera, da Gaza al dossier sanità: ecco i temi scelti per il question time

