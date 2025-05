Meloni alla Camera | A Gaza situazione ingiustificabile con Netanyahu ho avuto telefonate difficili

Durante il question time alla Camera dei deputati, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso forti critiche alla situazione umanitaria a Gaza, definendola "ingiustificabile". Meloni ha rivelato di aver avuto "telefonate difficili" con il premier israeliano Netanyahu, sottolineando la necessità di un intervento su una crisi sempre più drammatica.

"A Gaza siamo di fronte a una situazione umanitaria che non ho difficoltà a definire sempre più drammatica e ingiustificabile.". Parlando alla Camera dei deputati per il question time, la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha condannato l'operato del governo israeliano come chiesto a gran. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Meloni alla Camera: "A Gaza situazione ingiustificabile, con Netanyahu ho avuto telefonate difficili"

