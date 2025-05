meloni a gaza situazione umanitaria ingiustificabile governo in prima fila sulla vicenda

ROMA (ITALPRESS) – La situazione umanitaria a Gaza è diventata insostenibile e ingiustificabile, con il governo italiano in prima linea. Il premier ha mantenuto un dialogo costante con Netanyahu, sottolineando l'urgenza di porre fine al conflitto e di trovare soluzioni che rispettino il diritto internazionale e la dignità delle persone coinvolte.

ROMA (ITALPRESS) – “C’è un costante impegno a sostegno degli sforzi dei mediatori per porre fine al conflitto, ho in più riprese sentito Netanyahu, sono state conversazioni spesso difficili in cui ho sempre richiamato l’urgenza di trovare una strada per terminare le ostilità e rispettare il diritto internazionale umanitario a fronte di una situazione umanitaria a Gaza che non ho difficoltà a definire sempre più drammatica e ingiustificabile”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time alla Camera. “Fin dall’inizio del conflitto a Gaza il governo è stato in prima fila, un ruolo riconosciuto da tutti gli attori in campo. L’Italia ha svolto un ruolo di primo piano per fornire gli aiuti alla società civile”, ha aggiunto, sempre in riferimento alla vicenda di Gaza. 🔗Leggi su Unlimitednews.it