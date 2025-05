Meloni | A Gaza situazione ingiustificabile Netanyahu rispetti il diritto internazionale

La premier Giorgia Meloni ha preso la parola nell'Aula di Montecitorio, rispondendo alle interrogazioni parlamentari. Tra i temi sollevati, spicca la situazione a Gaza, che la leader ha definito ingiustificabile, esortando il premier israeliano Netanyahu a rispettare il diritto internazionale e a considerare le gravi implicazioni del conflitto in corso.

La premier Giorgia Meloni risponde nell’ Aula di Montecitorio alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. A scegliere i temi del question time le opposizioni che hanno voluto sentire il punto di vista della presidente del Consiglio sul piano di riarmo varato dall’Europa, sulla situazione a Gaza, sul dossier riforme e quello sulla Sanità e l’automotive. Meloni: “A Gaza situazione umanitaria sempre più ingiustificabile”. Per quanto riguarda la situazione nella Striscia di Gaza, la premier ha dichiarato che “fin dall’inizio del conflitto il governo italiano è stato in prima fila tanto sul piano diplomatico quanto sul piano umanitario. Un ruolo che viene riconosciuto da tutti gli attori in campo. Oggi abbiamo evacuato altre 34 persone, tra cui 14 bambini. A questo impegno sul versante umanitario si è affiancato un costante impegno a sostegno degli sforzi dei mediatori per porre fine al conflitto”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni: “A Gaza situazione ingiustificabile, Netanyahu rispetti il diritto internazionale”

Su questo argomento da altre fonti

Meloni: "A Gaza situazione umanitaria sempre più ingiustificabile"

Segnala msn.com: (Adnkronos) - Banchi del governo sold out alla Camera per il question time di oggi, mercoledì 14 maggio, con Giorgia Meloni. Spicca, però, in avvio di seduta l'assenza dei vice Antonio Tajani e Matteo ...

Gaza, Meloni alla Camera: “Non condividiamo Netanyahu ma non richiamiamo l’ambasciatore”

Segnala dire.it: La premier durante il question time: "Situazione sempre più drammatica e ingiustificabile. Non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo" ...

Meloni “A Gaza situazione umanitaria ingiustificabile, Governo in prima fila sulla vicenda”

Da italpress.com: “Fin dall’inizio del conflitto a Gaza il governo è stato in prima fila, un ruolo riconosciuto da tutti gli attori in campo. L’Italia ha svolto un ruolo di primo piano per fornire gli aiuti alla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

G7 - bilaterale Meloni-Biden: da Ucraina a Gaza e Cina tra i temi

E' durato circa 40 minuti il bilaterale tra il presidente statunitense Joe Biden e la premier Giorgia Meloni a margine dei lavori del G7 a Borgo Egnazia.