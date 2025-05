Meloni a Conte | Io non cambio idea in base a come gira il vento

In un contesto di sfide geopolitiche crescenti, Meloni ribadisce la sua posizione riguardo alla sicurezza dell'Italia e dell'Europa. Durante un evento a Roma il 14 maggio 2025, ha sottolineato con fermezza la necessità di una maggiore autosufficienza, dichiarando di non cambiare idea in base alle circostanze politiche, ma di perseguire un rafforzamento della cooperazione nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 “Oggi l'Italia e l'Europa non sono autosufficienti sotto l'aspetto della sicurezza e io, che differenza di altri non cambio idea in base a dove gira il vento, ho sempre creduto che lo dovessero essere per costruire un pilastro europeo dell'Alleanza atlantica capace di interloquire da pari con la colonna americana.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde al Presidente del Movimento 5 Stelle Giueppe Conte durante il Premier Time alla Camera. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni a Conte: "Io non cambio idea in base a come gira il vento"

