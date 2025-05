Medioriente | Trump ha incontrato leader siriano Al-Sharaa

Il 14 maggio, a Riad, il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato il presidente ad interim siriano Ahmad al-Sharaa. Questo incontro storico, il primo tra i leader delle due nazioni in 25 anni, rappresenta una svolta significativa per la Siria, ancora in crisi, aprendo nuove prospettive nelle relazioni diplomatiche e nella situazione geopolitica della regione.

Riad (Arabia Saudita), 14 mag. (LaPresseAP) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il presidente ad interim della Siria Ahmad al-Sharaa. Si tratta del primo incontro tra i leader delle due nazioni in 25 anni e segna una svolta importante per la Siria, ancora alle prese con il difficile processo di transizione dopo oltre 50 anni di regime autoritario della famiglia Assad. Trump aveva annunciato l’incontro nella giornata di martedì affermando anche che gli Stati Uniti avrebbero proceduto alla revoca delle sanzioni economiche contro la Siria. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Trump ha incontrato leader siriano Al-Sharaa

