A 72 anni, il dottor Renato Capuzzo, medico di famiglia nella provincia di Padova, continua a dedicarsi con passione alla sua professione. Con la recente riforma parlamentare, avrà la possibilità di lavorare un altro anno, portando avanti il suo impegno a seguire famiglie intere da oltre quarant'anni. Per lui, l'apprendimento non ha età.

Parla Renato Capuzzo, dottore in provincia di Padova, che con la riforma approvata dal parlamento potrà restare un altro anno. “Seguo famiglie intere da più di quarant’anni” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Medico di famiglia a 72 anni: “Non smetto di lavorare, imparo ancora ogni giorno”

Casa unica del malato : Adesso il medico di famiglia rischia di scomparire

Forse dovremo dire addio al "vecchio" medico di famiglia. Il Dottore con il quale si costruisce un rapporto di fiducia duraturo (spesso anche di più, perché si passa tra genitori e figli) potrebbe presto non essere più la punta di diamante della sanità pubblica italiana.