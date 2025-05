Medico di base accusato di violenza sessuale via al processo La paziente di 25 anni è parte civile

A Novedrate (Como), è iniziato il processo per il medico di base Hussein Chreim, 68 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti di una paziente di 25 anni, che si è costituita parte civile. Dopo la difesa di ottobre che ha portato agli arresti domiciliari, Chreim ha scelto di affrontare il dibattimento.

Novedrate (Como) – Dopo essersi difeso davanti al Gip che a ottobre aveva disposto gli arresti domiciliari, con l’accusa di violenza sessuale su una paziente, Hussein Chreim, medico di base di 68 anni residente a Cernusco Lombardone, ha deciso di andare a dibattimento. Ieri si è svolta la prima udienza, con l’apertura del processo e la costituzione della parte civile, una donna di 25 anni, per poi rinviare a dicembre. Il medico, che si trovata ancora agli arresti domiciliari, era presente in aula, determinato a difendersi dall’accusa che lo ha portato prima in misura cautelare e ora davanti al Tribunale Collegiale, presieduto dal giudice Carlo Cecchetti. Le indagini su di lui erano partite a inizio ottobre quando una paziente si era rivolta a lui per un problema sanitario, ricevendo in cambio attenzioni e atteggiamenti che esulavano dalla valutazione clinica, e che invece scivolavano sugli apprezzamenti personali con anche, secondo le accuse, palpeggiamenti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Medico di base accusato di violenza sessuale, via al processo. La paziente di 25 anni è parte civile

