MCMG | È Triple H il motivo per cui abbiamo firmato con la WWE

I Motor City Machine Guns, una delle coppie più iconiche del wrestling, hanno sorpreso tutti firmando con la WWE. La loro decisione è stata fortemente influenzata da Triple H, un vero catalizzatore per il loro successo. Solo pochi mesi dopo, hanno conquistato i titoli di coppia, dimostrando che i sogni possono diventare realtà nel mondo del wrestling.

Se anche solo tre o quattro anni fa avessero detto ai fan che i Motor City Machine Guns avrebbero firmato con la WWE e avrebbero vinto nel giro di poche settimane i titoli di coppia, probabilmente nessuno ci avrebbe creduto. E invece è proprio questo che è successo alla fine dello scorso anno, con Chris Sabin e Alex Shelley che dopo una lunghissima carriera passata soprattutto in TNA hanno ufficialmente firmato con la federazione di Stamford. E ora, con già un titolo di coppia e un incontro da 5 stelle in cascina, i due hanno ripercorso la loro scelta. "Vogliamo giocare per la sua squadra". Intervistati da CBS Sports, infatti, i due ex campioni mondiali TNA hanno svelato il motivo, o meglio, la persona che li ha convinti a firmare con la WWE: Triple H. Queste le parole di Alex Shelley, che ha svelato anche di aver rifiutato un contratto nel 2019 – quando fece un'ospitata in NXT per il Dusty Rhodes Classic accanto a KUSHIDA: "Abbiamo parlato direttamente con Paul Levesque, Triple H, e ci ha trattati con tantissimo rispetto.

