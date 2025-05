Mazzanti automobili Nuova asta ma divisa

La Mazzanti Automobili di Pontedera si trova a un bivio decisivo. Un'asta giudiziaria è in corso, offrendo una possibile salvezza per questa storica eccellenza del made in Italy, ormai in difficoltà da tempo. Riuscirà questo nuovo tentativo a risollevare un marchio simbolo della Valdera o si avvicina un epilogo inesorabile?

PONTEDERA Svolta possibile o epilogo ormai alle porte? La saga della Mazzanti automobili di Pontedera sembra arrivata a un passo cruciale. E’ in corso infatti un nuovo tentativo, un’ asta giudiziaria, per salvare quel che resta di un’eccellenza tutta made in Valdera ma che ormai da tempo, quasi tre anni fa, ha chiuso i battenti. La produzione di hypercar si è fermata lasciando nello stabilimento di Gello auto incompiute, componentistica ancora da assemblare e motori da accendere. Da quel momento è iniziato un calvario che ha visto vari tentativi per riportare in vita un marchio prestigioso nel panorama mondiale. Ora, dopo tre aste andate completamente a vuoto, nonostante alcuni ventilati interessamenti da parte di privati e non solo, è in corso la quarta asta che per la prima volta ha introdotto delle novità. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mazzanti automobili. Nuova asta, ma “divisa“

