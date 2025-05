Maya Hawke è stata confermata nel ruolo di Wiress, ex campionessa degli Hunger Games, che diventa mentore del Distretto 3 in "Hunger Games: L'Alba sulla Mietitura". Questa attesa pellicola esplorerà eventi cruciali durante il Secondo Capitolino, aggiungendo nuove sfaccettature a un universo già ricco di tensione e intrigo.

Maya Hawke sarà Wiress in L'Alba sulla Mietitura Maya Hawke è stata scelta per interpretare Wiress, ex campionessa degli Hunger Games diventata mentore del Distretto 3 in Hunger Games: L'Alba sulla Mietitura. Quello che sappiamo su Hunger Games: L'alba sulla mietitura. Ambientato durante il Secondo Quarto, il prequel – basato sull'omonimo romanzo del 2025 di Suzanne Collins – esplorerà i Giochi a cui Haymitch ha partecipato. Questo lo colloca 24 anni prima degli eventi del film Hunger Games. Francis Lawrence, che ha diretto i precedenti film della saga, è in lizza per dirigere anche questo nuovo film. " Suzanne Collins è una narratrice magistrale e la nostra stella polare creativa ", ha invece dichiarato Adam Fogelson del Lionsgate Motion Picture Group. " Non potremmo essere più fortunati di essere guidati e affidati a una collaboratrice il cui talento e la cui immaginazione sono così costantemente brillanti.