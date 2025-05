Maurizio Panatta morto in un incidente appello dei familiari | Chi ha visto qualcosa ci contatti

Maurizio Panatta, un 59enne scooterista, ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella notte del 14 maggio. Coinvolto in uno scontro con un Defender dell'esercito italiano, l'impatto non gli ha lasciato scampo. La sua famiglia lancia un appello: chiunque abbia informazioni sull'accaduto è pregato di contattarli per fare chiarezza su questa tragica vicenda.

