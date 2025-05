Matteo Sciahbasi brilla al J200 di Prato | semifinale e balzo nel ranking ITF

Matteo Sciahbasi, diciottenne di Grottammare, ha brillato al J200 di Prato, raggiungendo la semifinale e facendo un significativo balzo nel ranking ITF. Le sue recenti performance sul campo rosso evidenziano un’inversione di rotta e segnali promettenti di crescita, consolidando il suo status tra i giovani talenti del tennis.

Matteo Sciahbasi, diciottenne di Grottammare, ha raggiunto la semifinale sul rosso del J200 di Prato. A conferma sia dell’inversione di rotta che del buono stato di forma che lo hanno visto protagonista nelle ultime uscite, il ragazzo ha mostrato nuovi incoraggianti segnali di crescita. L’atleta grottammarese, attualmente 159esimo nel ranking ITF, ha iniziato il suo percorso negli ottavi di finale dove ha superato il portoricano Yannik Alvarez (n.74 del ranking) con il punteggio di 64 16 62, dimostrando carattere nel set decisivo dopo un calo centrale. Nei quarti di finale è arrivata quella che può essere considerata l’impresa del torneo: Sciahbasi ha eliminato il sudafricano Connor Doig, testa di serie n.4 e 67° del ranking mondiale juniores, al termine di una battaglia conclusa 75 67(9) 75, riuscendo a risollevarsi dopo un match point mancato nel tie-break del secondo set. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo Sciahbasi brilla al J200 di Prato: semifinale e balzo nel ranking ITF

