Mattarella striglia l’Europa e cita Puccini | Nessun dorma dentro l’Ue stare fermi non è più un’opzione

Sergio Mattarella, durante il summit sull’innovazione Cotec di Coimbra, lancia un forte appello all’azione per l’Europa, esprimendo l'urgenza di un cambiamento. Citando Puccini con "Nessun dorma", il Presidente sottolinea che restare immobili non è più un'opzione e invita i leader europei a rispondere prontamente alle sfide contemporanee.

«È urgente, direi prioritario, che l’Europa agisca, perché stare fermi non è più un’opzione». È dal summit sull’innovazione Cotec di Coimbra – lo stesso a cui era presente anche Mario Draghi – che Sergio Mattarella lancia un «appello all’azione» ai vertici delle istituzioni europee. Il tema scelto per l’edizione del 2025 è la competitività, parola finita in cima alle priorità di Bruxelles, in particolare dopo i report di Enrico Letta e dello stesso Draghi. «Progredire senza indugi e con efficacia in quest’ambito è largamente considerata condizione indispensabile all’ulteriore approfondimento del progetto d’integrazione continentale, al rilancio strategico dell’Unione Europea e alla preservazione di un’economia prospera per i suoi Stati Membri e i suoi cittadini», ha scandito Mattarella dal palco del summit in Portogallo. 🔗Leggi su Open.online

