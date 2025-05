Mattarella | Rafforzare capacità crescita Ue con unità di intenti tra Stati membri

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità di crescita dell'Unione Europea, promuovendo l'unità di intenti tra gli stati membri. In un contesto politico complesso, l'azione urgente è fondamentale per evitare i pericoli dell'immobilismo, già evidenziati nei rapporti Draghi e Letta riguardo al futuro del mercato interno europeo.

(Agenzia Vista) Portogallo, 14 maggio 2025 "In questa fase storica e politica risulta urgente anzi prioritario, che l'Europa agisca, perché stare fermi non è più un'opzione. I rischi dell'immobilismo sono ben identificati nel Rapporto Draghi come in quello Letta, sul futuro del mercato interno: le ipotetiche conseguenze per l'Europa, ad esempio in termini di arretramento nelle condizioni materiali di benessere diffuso o di un allontanamento irreversibile dalla frontiera tecnologica, ne accrescerebbero anche le vulnerabilità sui piani strategico e geopolitico, riducendone la capacità di contrastare le attuali perturbazioni dell'ordine internazionale. Scongiurare tali rischi è fondamentale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Cotec di Coimbra, in Portogallo. 🔗Leggi su Iltempo.it