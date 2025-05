Mattarella | Porre al centro sicurezza approvvigionamenti Ue con garanzie fiducia reciproca

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza di mettere al centro la sicurezza degli approvvigionamenti nell'Unione Europea, promuovendo garanzie di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Durante un incontro in Portogallo, evidenzia come l'UE, con la sua aperta economia, partecipi attivamente alle catene globali del valore, portando significativi benefici ai propri cittadini.

(Agenzia Vista) Portogallo, 14 maggio 2025 "L'Unione Europea e' l'economia con la maggiore apertura al commercio internazionale. Partecipa in maniera estensiva e profonda alle catene globali del valore. E' acclarato che queste caratteristiche abbiano assicurato ai cittadini europei grandi benefici. Ma, ci siamo resi conto, negli ultimi anni, anche dei rischi; oggi appaiono più chiare le dipendenze strategiche cui siamo esposti". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a conclusione del XVIII Simposio Cotec a Coimbra. "Ne è un caso emblematico la scarsità nell'Unione Europea di materie prime critiche, oggi fondamentali. Tale condizione rende più che mai necessaria una strategia che ponga al centro la sicurezza degli approvvigionamenti. Questo significa stringere accordi con partner affidabili per assicurare forniture stabili, rimanendo aperti alla cooperazione internazionale, purché sorretta da sufficienti garanzie di fiducia reciproca. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: "Porre al centro sicurezza approvvigionamenti Ue con garanzie fiducia reciproca"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mattarella: "Porre al centro sicurezza approvvigionamenti Ue con garanzie fiducia reciproca"

ilgiornale.it scrive: "L'Unione Europea e' l'economia con la maggiore apertura al commercio internazionale. Partecipa in maniera estensiva e profonda alle catene globali del valore. E' acclarato che queste caratteristiche ...

Mattarella: "Competitività sfida epocale per Europa, nessun dorma"

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - "La competitività compare in cima all'agenda dei Governi europei e in quella delle Istituzioni comunitarie, è largamente considerata condizioni indispensabile all'approfondimento ulterio ...

Mattarella: “Orgogliosi dell’eccezionalità europea”

Secondo interris.it: Il Capo dello Stato, al termine del XVIII Simposio COTEC Europa, tenutosi a Coimbra, ha pronunciato un discorso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Presidente Mattarella a Fico affida mandato esplorativo

Il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, Fico, il mandato esplorativo, cioè un incarico informale (di solito dato al presidente di una Camera) affinché faccia un nuovo giro di consultazioni per uscire dalla crisi Mattarella ha dato dunque il compito di verificare l'esistenza e fattibilità di una maggioranza politica composta dai Gruppi che sostenevano il governo precedente.