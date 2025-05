Mattarella | L' Ue non è sottovuoto la sua forza è l' adattamento

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza dell'adattamento per l'Unione Europea, evidenziando come il fermarsi sia ormai insostenibile. In un contesto storico e politico complesso, la necessità di una risposta attiva è urgente. Il Rapporto Draghi chiarisce i rischi dell'immobilismo, ponendo l'accento sulla necessità di azioni concrete per affrontare le sfide attuali.

(Agenzia Vista) Portogallo, 14 maggio 2025 "L'Ue non è sottovuoto, la sua forza è l'adattamento. In questa fase storica e politica risulta urgente anzi prioritario, che l'Europa agisca, perché stare fermi non è più un'opzione. I rischi dell'immobilismo sono ben identificati nel Rapporto Draghi come in quello Letta, sul futuro del mercato interno: le ipotetiche conseguenze per l'Europa, ad esempio in termini di arretramento nelle condizioni materiali di benessere diffuso o di un allontanamento irreversibile dalla frontiera tecnologica, ne accrescerebbero anche le vulnerabilità sui piani strategico e geopolitico, riducendone la capacità di contrastare le attuali perturbazioni dell'ordine internazionale. Scongiurare tali rischi è fondamentale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Cotec di Coimbra, in Portogallo. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: "L'Ue non è sottovuoto, la sua forza è l'adattamento"

Se ne parla anche su altri siti

Mattarella: "L'Ue non è sottovuoto, la sua forza è l'adattamento"

Si legge su la7.it: (Agenzia Vista) Portogallo, 14 maggio 2025 "L'Ue non è sottovuoto, la sua forza è l'adattamento. In questa fase storica e politica risulta urgente anzi prioritario, che l'Europa agisca, perché stare f ...

Mattarella: "Ue agisca, stare fermi non è più un'opzione". E cita Puccini: "Nessun dorma"

Segnala tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Mattarella: 'Ue agisca, stare fermi non è più un'opzione'. E cita Puccini: 'Nessun dorma' ...

Mattarella: «L’Europa agisca, sui valori non sono ammessi compromessi morali»

Lo riporta corriere.it: Il presidente della Repubblica: ««Dobbiamo lavorare insieme per un'Europa più competitiva, tecnologicamente avanzata e quindi più sicura» ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

IoApro, i Ristoratori vogliono lavorare : Lo Stato usi forza per dare ristori

Blindati in giro per Montecitorio per la manifestazione IoApro, non autorizzati. Manifestanti, ristoratori e negozianti, si sono radunati nella vicina piazza San Silvestro gridando: Libertà, dignità ".