Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza del rispetto nel calcio e nello sport italiano, evidenziando come questi valori possano arricchire il panorama sportivo. Dal Colle del Quirinale, l'atmosfera solenne invita a riflessioni profonde, dove ogni parola ha un peso specifico, richiamando l'attenzione su un tema cruciale per il futuro del nostro sport.

dall’inviato Gianmarco Marchini Dal Colle del Quirinale lo sguardo ha una prospettiva più ampia. La salita della scalinata d’onore è come un percorso per elevarsi. Perché dentro a queste stanze di affreschi, di specchi e di lampadari, l’aria è solenne e il silenzio la fa da padrone. Le parole pesano, come se ci fosse una gravità diversa. E le parole di Sergio Mattarella hanno sempre la capacità di andare a fondo. Così ieri mattina, nel ricevere le delegazioni di Milan e Bologna finaliste di Coppa Italia, quella che poteva essere una formalità istituzionale, è diventata una lezione al mondo del calcio, sì, ma nello specifico a tutto il mondo dello sport. La notte dell’Olimpico come trampolino per rilanciare una cultura e un modello fondati su certi valori. "Richiamare al rispetto reciproco tra i calciatori, le squadre e verso gli arbitri è un elemento che arricchisce il gioco del calcio, arricchisce lo sport italiano". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mattarella: "Il rispetto arricchisce il calcio e lo sport italiano"

