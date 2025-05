Mattarella | I valori europei non ammettono compromessi morali

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza dei valori europei, affermando che non possono essere compromessi morali. Durante un incontro in Portogallo, evidenzia il ruolo fondamentale del dialogo costruttivo e dell'etica deontologica per costruire un bene comune, stimolando così la crescita economica negli Stati di diritto avanzati.

"Dialogo costruttivo, senso del bene comune, etica deontologica, così come disposizione a innovare e a costruire e accumulare capitale sociale produttivo. Sono i presupposti indispensabili alla crescita economica in Stati di diritto avanzati, come lo sono i nostri. Sono anche, a mio avviso, manifestazioni di quei valori fondamentali da noi condivisi e che hanno forgiato l'identità europea e non ammettono compromessi morali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella orazione in occasione del dottorato honoris causa ricevuto dall'Università di Coimbra.

