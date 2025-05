Mattarella | ‘I valori europei non ammettono compromessi morali’

In un intervento a Coimbra, Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza dei valori europei, affermando che non possono subire compromessi morali. Ricevendo un Dottorato Honoris Causa in Economia, il Presidente ha ribadito che le fondamenta dell'identità europea sono innegociabili, evidenziando la necessità di difendere questi principi di fronte alle sfide odierne.

I valori alla base dell'identità europea non sono negoziabili. Lo dice Sergio Mattarella in un intervento a Coimbra dove ha ricevuto un Dottorato Honoris causa in Economia

Marcinelle - Mattarella: Dignità e sicurezza lavoro valori irrinunciabili

A quanti hanno perso familiari, amici e colleghi, vittime del lavoro, al Bois du Cazier e in altre parti del mondo, rinnovo l'espressione dei sentimenti di vicinanza e di solidarietà della Repubblica, conclude il suo messaggio il Presidente della Repubblica.