Mattarella e Draghi scossa all' Ue sui dazi | Ora dobbiamo agire stare fermi non è più un' opzione

Mattarella e Draghi sollevano un allerta sull'UE riguardo ai dazi: l'immobilismo non è più sostenibile. Con cambiamenti in atto da anni e una situazione che si deteriora, è fondamentale agire. Le fragilità politiche interne e l’aumento delle tensioni commerciali richiedono una risposta tempestiva e coordinata. È tempo di un nuovo approccio strategico per affrontare le sfide globali.

Cambiamenti sono in corso da «diversi anni e la situazione si stava deteriorando anche prima del recente innalzamento delle tariffe. Quindi, le frammentazioni politiche interne e la crescita. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Mattarella e Draghi, scossa all'Ue sui dazi: «Ora dobbiamo agire, stare fermi non è più un'opzione»

