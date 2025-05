Mattarella all’Ue | Stare fermi non è più un’opzione Urgente agire sulla competitività

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un accorato appello all'Unione Europea, sottolineando l'urgenza di agire per migliorare la competitività. Citando la celebre aria di Puccini, avverte che “stare fermi non è più un'opzione”, esprimendo così la necessità di affrontare i rischi dell'immobilismo, come evidenziato nel Rapporto Draghi.

Urgente. Di più: prioritario. La dice perfino citando la Turandot di Puccini: “Nessun dorma”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sprona l’ Unione Europea: “Agisca, perché stare fermi non è più un’opzione. I rischi dell’immobilismo sono ben identificati nel Rapporto Draghi come in quello Letta, sul futuro del mercato interno”. Il capo dello Stato sottolinea come “le ipotetiche conseguenze”, anche in termini di arretramento del benessere diffuso o di un allontanamento dalla frontiera tecnologica, “ne accrescerebbero anche le vulnerabilità sui piani strategico e geopolitico, riducendone la capacità di contrastare le attuali perturbazioni dell’ ordine internazionale”. L’avvertimento è chiaro: “Scongiurare tali rischi è fondamentale”. Tra gli ambiti in cui iniziano a essere chiare “le conseguenze della inazione e delle ingiustificate ritrosie a procedere lungo il cammino della integrazione”, Mattarella cita la difesa comune europea: “Gli Stati membri ne discutono da oltre 70 anni, da quando a Parigi, nel maggio del 1952, venne firmato il trattato che istituiva la Comunità europea di difesa. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella all’Ue: “Stare fermi non è più un’opzione. Urgente agire sulla competitività”

Ne parlano su altre fonti

Mattarella all’Ue: “Stare fermi non è più un’opzione. Urgente agire sulla competitività”

Da ilfattoquotidiano.it: Urgente. Di più: prioritario. La dice perfino citando la Turandot di Puccini: “Nessun dorma”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sprona l’ Unione Europea: “Agisca, perché stare fermi non ...

Mattarella: “L’UE agisca perché stare fermi non è più opzione”

Riporta msn.com: Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto al summit Cotec di Coimbra, in Portogallo, da dove ha lanciato un monito all’Europa. “Il nostro Simposio ha quindi il merito di lanciar ...

Mattarella: "Ue agisca, stare fermi non è più un'opzione". E cita Puccini: "Nessun dorma"

Da tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Mattarella: 'Ue agisca, stare fermi non è più un'opzione'. E cita Puccini: 'Nessun dorma' ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

E-commerce in Italia : ecco dove stare tranquilli, i migliori del 2020

La pandemia ha portato a un cambiamento radicale delle nostre abitudini con una rapidità sorprendente, e la rivoluzione che viviamo ogni giorno riguarda sia i gesti quotidiani più banali - come la semplice stretta di mano per salutarci - che le abitudini di vita come lo smart work, la comunicazione a distanza e lo shopping online.