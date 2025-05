Mattarella al vertice Cotec | Urgenza di una Difesa comune europea

Al vertice Cotec di Coimbra, il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato l'urgenza di una difesa comune europea, evidenziando come l'inerzia e le esitazioni abbiano ostacolato l'integrazione negli ultimi settant'anni. La necessità di un approccio unificato è fondamentale per affrontare le sfide attuali e garantire la sicurezza del continente.

La Difesa comune europea "ben esemplifica le conseguenze dell'inazione e delle ingiustificate ritrosie a procedere lungo il cammino dell'integrazione". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al vertice Cotec che si svolge a Coimbra. "Gli Stati membri ne discutono da oltre settant'anni. Da quando a Parigi, nel maggio 1952 fu firmato il Trattato che istituiva la Comunità Europea di Difesa. Questa veniva rilanciata, in forme diverse e meno ambiziose, tra il '98 e il 2000. Non è difficile immaginare quale sarebbe oggi la condizione dell'Unione, di fronte al mutato contesto geopolitico, se avessimo scelto a suo tempo di compiere quel salto di qualità politico nel processo di integrazione. Oggi siamo in ritardo, in rincorsa rispetto agli eventi e dobbiamo, di conseguenza, avvertirne l'urgenza". 🔗Leggi su Quotidiano.net