Alla Fondazione Cotec di Coimbra, il Presidente Mattarella ribadisce l'urgenza di un'azione decisiva da parte dell'Unione Europea. Accanto all'ex Premier Draghi, sottolinea che l'inerzia non è più sostenibile nel contesto attuale. Un intervento che mette in luce la necessità di un'Europa proattiva e unita.

A Coimbra, in Portogallo, gli interventi alla Fondazione Cotec del Presidente Mattarella e dell’ex Premier Draghi. “L’Europa agisca. Stare fermi non è più un’opzione”. Servizio di Marino Galdiero. Mattarella al simposio Cotec Europa: “Ue agisca. Stare fermi non è più un’opzione” TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it