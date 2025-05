Mattarella al Cotec | È urgente che Ue agisca E cita Nessun dorma

Il Presidente Mattarella, intervenendo al Cotec, ha sottolineato l'urgenza per l'Unione Europea di agire, richiamando l'importanza di una visione comune. Citando "Nessun dorma", ha esortato a costruire un’Europa rinnovata, competitiva e resiliente, in risposta alle sfide globali sempre più pressanti. Il simposio, tenutosi in Portogallo il 14 maggio 2025, ha posto l'accento su questo imperativo.

(Agenzia Vista) Portogallo, 14 maggio 2025 "Un'Europa rinnovata, più competitiva, più resiliente, più presente nello scacchiere internazionale. È una sfida epocale per il nostro continente, tanto più urgente se raffrontata a recenti evoluzioni negli equilibri mondiali. Il nostro simposio ha quindi il merito di lanciare 'Un appello all'azione' di grande attualità: e' infatti urgente, direi prioritario, che l'Europa agisca, perché stare fermi non è più un'opzione. Poc'anzi la romanza che abbiamo ascoltato 'Nessun dorma' potrebbe applicarsi alla nostra Unione'. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a conclusione del XVIII Simposio Cotec a Coimbra, insieme al Presidente della Repubblica Portoghese Marcelo Rebelo de Sousa e del Re di Spagna Felipe VI. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella al Cotec: È urgente che Ue agisca. E cita "Nessun dorma"

