Mattarella al Cotec | Continente di fronte sfida epocale avanti su competitività e resilienza

Il Presidente Mattarella, intervenuto al Cotec, ha sottolineato l'importanza di affrontare la sfida epocale della competitività e resilienza in Europa. Durante l'incontro in Portogallo, si è discusso delle proposte di Mario Draghi, che stanno già influenzando le politiche della Commissione europea per il futuro dell'Euro e del mercato unico.

(Agenzia Vista) Portogallo, 14 maggio 2025 "Oggi abbiamo avuto la possibilità di ascoltare spunti di grande rilevanza e interesse da parte di Mario Draghi, il cui rapporto sul futuro della competitività europea sta già contribuendo a orientare le politiche della Commissione europea per la nuova Europa degli anni a venire. Un'Europa rinnovata, più competitiva, più resiliente, più presente nello scacchiere internazionale. È una sfida epocale per il nostro continente, tanto più urgente se raffrontata a recenti evoluzioni negli equilibri mondiali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione della sessione di chiusura del simposio Cotec 2025, a Coimbra, in Portogallo. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella al Cotec: "Continente di fronte sfida epocale, avanti su competitività e resilienza"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mattarella al Cotec: "Continente di fronte sfida epocale, avanti su competitività e resilienza"

Riporta ilgiornale.it: "Oggi abbiamo avuto la possibilità di ascoltare spunti di grande rilevanza e interesse da parte di Mario Draghi, il cui rapporto sul futuro della competitività europea sta già contribuendo a orientare ...

Mattarella al Cotec: È urgente che Ue agisca. E cita "Nessun dorma"

Secondo ilgiornale.it: "Un'Europa rinnovata, più competitiva, più resiliente, più presente nello scacchiere internazionale. È una sfida epocale per il nostro continente, tanto più urgente se raffrontata a recenti evoluzioni ...

Mattarella al vertice Cotec: Urgenza di una Difesa comune europea

Lo riporta msn.com: Mattarella sottolinea al vertice Cotec l'urgenza di una Difesa comune europea, rimarcando settant'anni di discussioni.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Presidente Mattarella a Fico affida mandato esplorativo

Il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, Fico, il mandato esplorativo, cioè un incarico informale (di solito dato al presidente di una Camera) affinché faccia un nuovo giro di consultazioni per uscire dalla crisi Mattarella ha dato dunque il compito di verificare l'esistenza e fattibilità di una maggioranza politica composta dai Gruppi che sostenevano il governo precedente.