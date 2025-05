Matrimonio a prima vista 2025 Sara Di Lernia e Nicola Todde alla reunion ad alta tensione | tra ostacoli insormontabili frecciatine e nuove consapevolezze

Il 14 maggio 2025, Milano ospiterà una reunion ad alta tensione per i protagonisti di Matrimonio a Prima Vista 2025. Sara di Lernia e Nicola Todde affronteranno ostacoli insormontabili, frecciatine e nuove consapevolezze, in un incontro che promette emozioni forti e dinamiche inaspettate tra le coppie che hanno scelto di sposarsi al buio.

Milano, 14 maggio 2025 – Tempo di reunion per i protagonisti di Matrimonio a Prima Vista 2025. L'incontro tra coppie che hanno preso parte all'esperimento (i partecipanti accettano di sposarsi al buio e di incontrarsi solo il giorno del fatidico "sì") è sempre un momento agrodolce, che può portare conferme o nuovi dubbi. Per la 28enne di Nova Milanese Sara Di Lernia l'esperienza è partita nel migliore dei modi: con lo sposo Nicola Todde è scattata un'immediata intesa dal punto di vista fisico ma non solo. Un avvicinamento non solo fisico . Nel corso della luna di miele in catamarano tra Sardegna e Corsica i due si sono avvicinati molto anche dal punto di vista emotivo: la 28enne si è aperta su un tema molto delicato, trovando nel compagno complicità e supporto emotivo. Anche il rientro alla normalità e la prova della convivenza non sembrano aver scalfito l'entusiasmo della coppia con la decisione di suggellare il percorso con un tatuaggio.

