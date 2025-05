matrimonio a prima vista 14 anticipazioni settima puntata

Nella settima puntata di Matrimonio a Prima Vista 14, in programma mercoledì 21 maggio 2025 su Real Time, le tre coppie protagoniste si trovano a un passo dalla scelta finale. Le tensioni e i dubbi si intensificano, rendendo questo episodio cruciale per il futuro dei loro legami. Scopriamo insieme le anticipazioni di questo emozionante appuntamento.

A un passo dalla scelta finale aumentano i dubbi delle tre coppie protagoniste della quattordicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista. E' anche il titolo scelto per il settimo episodio del docureality, in onda su Real Time, in prima serata, mercoledì 21 maggio 2025. Scopriamo quindi che cosa accadrà ai sei protagonisti grazie alle nostre anticipazioni (l'episodio è già disponibile su Discovery+). Pace assoluta per Sara e Nicola. A pochi giorni dalla decisione finale, tutto continua a scorrere in maniera assolutamente pacifica tra Sara Di Lernia e Nicola Todde. Ancora presi dal loro colpo di fulmine, i due trascorrono alcuni giorni nelle campagne emiliane, dove lo sposo vive ormai da diverso tempo. Una tranquillità che inizialmente spaventa Sara, abituata alla vita caotica di Nova Milanese, ma che al tempo stesso le dà modo di comprendere che, in caso di prosecuzione del matrimonio, non sradicherebbe mai Nicola da San Polo D'Enza.