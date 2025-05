Matera nuovo Segretario d’Aula Marotta FdI | Una nomina che ci riempie d’orgoglio

La recente nomina di Alessandro Matera a Segretario d'Aula del Senato della Repubblica rappresenta un motivo di orgoglio per Fratelli d’Italia. Dalla posizione di coordinatore provinciale, Matera ottiene un riconoscimento significativo, testimoniando la fiducia e il rispetto accordati al suo operato. Un passo importante che sottolinea il valore del suo impegno politico.

Una grande soddisfazione per il nuovo riconoscimento attribuito al senatore Matera che passa da coordinatore Provinciale per Fratelli d'Italia a Segretario d'Aula del Senato della Repubblica. Un'elezione che vale come promozione ma soprattutto un attestato di stima che serve a ripagarlo dell'impegno profuso dall'elezione ad oggi. " Un premio importante – fa il suo esordio Massimiliano Marotta, esponente di FdI insieme a Giuseppe Di Piro, sul territorio di Limatola – che ripaga il senatore Matera del grande impegno profuso sul territorio. Diventa, per noi, un punto di riferimento ancora più stabile, una figura alla quale appoggiarci per le problematiche da risolvere nella provincia sannita ma anche nella nostra Limatola. E proprio per quanto ci riguarda, siamo orgogliosi di fare parte di questo gruppo che ha nel senatore Matera il riferimento più importante e megafono per le nostre istanze.